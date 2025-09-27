Haberler

Kayseri'de 'Dur' İhtarina Uymayan Şahıs, Polis Otosuna Çarptı: 2 Polis Yaralı

Kayseri'de 'Dur' İhtarina Uymayan Şahıs, Polis Otosuna Çarptı: 2 Polis Yaralı
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan sürücü B.Y., ekip otosuna çarparak kazaya neden oldu. Kazada 2 polis memuru hafif yaralanırken, olayda uyuşturucu madde ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan şahıs, ekip otosuna çarparken, kazada 2 polis memuru hafif şekilde yaralandı. Ekipler tarafından yapılan incelemede; otomobilden bir miktar uyuşturucu madde ve ruhsatsız tüfek ele geçirilirken, şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Cırgalan Mahallesi 381. Sokak'ta meydana gelen olayda; B.Y. (29) yönetimindeki 38 AKN 680 plakalı Tofaş marka otomobiliyle polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı. B.P. kendisini durdurmak isteyen bir polis otosuna çarptı. Kaza sonrası B.Y. yakalanırken, polis ekiplerinin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kazada yaralanan 2 polis memurunu olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk etti. Ekipler tarafından şahsın üzerinde ve otomobilde yapılan aramalarda; bir miktar uyuşturucu ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
