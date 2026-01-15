Haberler

Kar üzerinde drift yapanlar polisten kaçamadı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, 8-14 Ocak tarihleri arasında yaptığı çalışmalarda drift atan ve trafik kurallarına uymayan pek çok sürücüye cezai işlem uyguladı. Çeşitli trafik ihlalleri nedeniyle toplamda 1.000'den fazla sürücüye ceza verildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda drift atan ve kurallara uymayan çok sayıda sürücüye cezai işlem uygulandı.

Edinilen bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerince il genelinde abartı egzoz, drift, makas atma, yüksek ses müzik gibi kamu huzurunu bozan araçlara yönelik 8-14 Ocak tarihleri arasında çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda; 30 araç/sürücüye modifiyeli araç, 1 araç/sürücüye abartı egzoz araç kullanmak, 135 araç/sürücüye sürücü belgesiz /geçersiz araç kullanmak, 19 araç/sürücüye makas atma, 251 araç/sürücüye kırmızı ışık ihlali, 53 araç/sürücüye alkollü araç kullanmak, 45 araç/sürücüye ışık donanımı, 7 araç/sürücüye drift yapmak, 101 araç/sürücüye yüksek sesle müzik dinlemek, 437 araç/sürücüye cep telefonu maddelerinden cezai işlem uygulandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozacak şekilde saygısızca araç kullanarak trafiği tehlikeye düşüren, drift atan, çevreye rahatsızlık veren araç ve sürücülerle mücadelemiz devam etmektedir" ifadelerine yer verildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
