Kayseri'de Drift Atan Kadın Sürücüye Cezai İşlem

Kayseri'de polis, drift atarak çevreye rahatsızlık veren bir kadın sürücüye 48 bin 558 TL para cezası keserken, ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu. Ayrıca trafiği tehlikeye atan başka sürücülere de ceza uygulandı.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; drift atarak çevreye rahatsızlık veren kadın sürücüye 48 bin 558 TL idari para cezası yazılırken, ehliyetine 60 gün süre ile el konuldu.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri vatandaşlar tarafından paylaşılan ve sosyal medya platformlarında yer alan paylaşımlara duyarsız kalmadı. Vatandaşlar tarafından; 'drift atarak çevreye rahatsızlık veriyor' paylaşımına konu araç ve sürücüsü ekipler tarafından tespit edildi. Sürücüye Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 48 bin 559 TL idari para cezası yazılırken, ehliyetine de 60 gün süre ile el konuldu.

Öte yandan ekipler; bir aracın sunroof ve cam bölümünden çocuklarını çıkaran ve trafiği tehlikeye atan bir sürücüye bin 986 TL, yanlış park edilen bir otomobile de 993 TL idari para cezası uyguladı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
