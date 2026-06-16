Kayseri'de Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi

Kayseri'de düzenlenen Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonunda 282 hedef şahsın yakalanması için düğmeye basıldı. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, "282 hedef şahsa, 263 adrese eş zamanlı olarak büyük bir operasyon gerçekleştirdik" dedi.

Kayseri'de sabah saatlerinde 2 bin 500 polisin katılımıyla Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu düzenlendi. 1 helikopter ve 4 dronun da yer aldığı operasyonda 282 hedef şahsı yakalamak için 263 adrese operasyon düzenlendi. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nde İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ile beraber basın açıklaması düzenleyen Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, "Bugün Kayseri'nin huzuru, güvenliği ve asayişi açısından tarihi bir güne şahitlik ediyoruz. Bugün Kayseri'de Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu yaptığımızı memnuniyetle ifade etmek istiyorum. Sabahın erken saatlerinden itibaren 4 ay önce Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatlarıyla Emniyet Müdürlüğümüzün liderliğinde Emniyet Genel Müdürlüğümüz, İçişleri Bakanımızın süreci yakından takip etmesiyle başlattığımız Kayseri'deki tarihin en büyük uyuşturucu operasyonunu başarıyla yapmış bulunmaktayız. 282 hedef şahsa, 263 adrese eş zamanlı olarak büyük bir operasyon gerçekleştirdik. Gençlerimizi zehirlemek isteyen, şehrimize uyuşturucu sokmak isteyen, gençlerimizin hayatlarını karartmak isteyenleri bugün itibariyle hak ettikleri yer olan gözaltında olduklarını ifade etmek isterim. 2 bin 500 polisimizle beraber, 632 ekiple birlikte, bir helikopter, bir İHA, 4 dronla birlikte bir operasyon gerçekleştirdik. Biz ilk günden itibaren "Çocuklarımızı alçaklara teslim etmeyeceğiz, hiçbir gencimizi kaybetmeyeceğiz" dedik. Cumhurbaşkanımızın iradesiyle çocuklarımızı zehirlemek isteyenlere fırsat verilmemesi iradesi ve vizyonuyla bugün yapılan operasyonda tarihi bir operasyon olduğunu memnuniyetle ifade etmek istiyorum. Şu an itibariyle bütün hedeflere arkadaşlarımız eş zamanlı olarak ulaşmış ve başarılı bir operasyon gerçekleştirmiştir" dedi.

Bir tek genci kaybetmemek için çalışacaklarını kaydeden Çiçek, "Uyuşturucu suçu sadece uyuşturucuyla kalmıyor. Peşinden hırsızlık, gasp, kapkaç, cinayet gibi birçok suçu beraberinde getiriyor. Bugün yapılan operasyondan sonra Kayseri asayişi ve huzuru açısından ne denli önemli olduğunu hep beraber göreceğiz. Arkadaşlarımız 4 aydır titizlikle, hassasiyetle her türlü veriyi kontrol ve takip ederek büyük bir emek ortaya koydular. Bugün 4 ay önce başladıkları çalışmanın son günü. Sabahın erken saatlerinde 2 bin 500 polisimiz aynı anda çocuklarımızı ve gençlerimizi zehirlemek isteyenlere fırsat vermemek adına operasyon gerçekleştirdi. Tüm Kayseri kamuoyuna memnuniyetimi ve mutluluğumu paylaşmak isterim. Biz bu şehirde uyuşturucu sattırmayacağız. Bu şehirde çocuklarımızın zehirlenmelerine fırsat vermeyeceğiz. Bir tek gencimizin dahi kaybolmasına izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı