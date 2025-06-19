Kayseri'de Çocuk Kavgası Ailelerin de İştirakiyle Büyüdü: 6 Yaralı

Kayseri'de Çocuk Kavgası Ailelerin de İştirakiyle Büyüdü: 6 Yaralı
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Melikgazi ilçesinde çocuklar arasında çıkan kavga, ailelerin de katılmasıyla büyüyerek 6 kişinin yaralanmasına neden oldu. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde çocukların arasında çıkan ardından da ailelerin dahil olduğu kavgada 5'i bıçakla 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Şirintepe Mahallesi Fatih Karcı Caddesi üzerinde meydana gelen olayda çocukların kavgasına aileler karıştı. Karşılıklı iki binada oturan ailelerin karıştığı kavgada 5'i bıçakla olmak üzere 6 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, yaralılar sağlık ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi, Kayseri Devlet Hastanesi ve Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. Polis, olaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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