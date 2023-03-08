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Kayseri'de cinayet: Taksi şoförü yolcular tarafından öldürüldü

3. Sayfa Haberleri

Kayseri'de cinayet: Taksi şoförü yolcular tarafından öldürüldü

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir taksici aldığı yolcular tarafından başından vurularak öldürüldü.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir taksici aldığı yolcular tarafından başından vurularak öldürüldü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mithatpaşa Mahallesi Bekir Yıldız Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, şehir merkezinden taksisine yolcu alan Mustafa K. (25), iddiaya göre yolda arka koltukta oturan yolcuların saldırısına uğradı. Yolcular daha sonra taksi şoförünü başından tabanca ile vurdu. Şoförün vurulmasının ardından direksiyon hakimiyeti kaybolan ticari taksi, yol üzerinde duran bir binanın bahçesine girerken, şüpheli yolcular da taksiden inerek kayıplara karıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinde taksi şoförü Mustafa K.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Talihsiz şoförün cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken, polis ekipleri de kaçan şüphelileri yakalamak için geniş çaplı arama çalışması başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kocasinan Kayseri 3. Sayfa Haberler

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