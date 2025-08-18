Kayseri'de Çiçekçiye Silahlı Saldırı: Bir Yaralı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir çiçekçi dükkanına husumetlisi olduğu iddia edilen şahıslar tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Olayda R.K. isimli çiçekçi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde çiçekçi dükkanının sahibi, husumetlisi olduğu iddia edilen şahıs ya da şahısların silahlı saldırısı sonucu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kılıçaslan Mahallesi Kızılırmak Caddesi üzerinde çiçekçi dükkanı sahibi R.K. ile aralarından husumet bulunan kişi ya da kişiler, dükkana gelerek R.K'yi tabanca ile yaraladı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalenin ardından R.K.'yi ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Ekipler, kimliği belirsiz kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili çalışma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
