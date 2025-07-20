Camideki vahşi cinayetin görüntüleri ortaya çıktı

Camideki vahşi cinayetin görüntüleri ortaya çıktı
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Camideki vahşi cinayetin görüntüleri ortaya çıktı
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Kayseri'de camide işlenen kan donduran cinayetin görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde talihsiz adamın secdeden kalktığı sırada bıçaklandığı görülüyor. İkili arasında araç park etme yüzünden husumet olduğu söyleniyor.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir şahıs, husumetli olduğu kişiyi camide namaz kıldığı esnada boğazını keserek öldürdü. Olayın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

İlçeye bağlı Selçuklu Mahallesi Kocaali Sokak'taki camide dün ikindi vakti meydana gelen olayda Y.Ş. (32), aralarında araç park etme yüzünden önceden husumeti olduğu iddia edilen Ş.T.'nin (63) camide namaz kılarken boğazını kesti. Y.Ş., Ş.T.'yi bıçaklamaya devam ederken cemaat araya girerek, durumu yetkililere bildirdi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Ş.T.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Saldırgan polis ekiplerince gözaltına alınırken, Ş.T.'nin cansız bedeni ise incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Öte yandan; güvenlik kameralarına yansıya görüntülerde Y.Ş.'nin namaz kılan Ş.T.'ye arkadan yaklaştığı, Ş.T.'nin secdeden kalktığı sırada boğazından bıçakladığı görülüyor. Görüntülerde ayrıca yere Y.Ş.'nin yerde yatan Ş.T.'ye bıçaklamaya devam ettiği ve daha sonra cemaatin araya girmesi de yer alıyor.

Camideki vahşi cinayetin görüntüleri ortaya çıktı

KATİL ZANLISI ADLİYEDE

Ş.T.'yi öldüren katil zanlısı Y.Ş.; emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Ş.T.'nin cenazesi ise otopsi işlemleri tamamlanarak ailesine teslim edildi.

Camideki vahşi cinayetin görüntüleri ortaya çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıGüven önemlş:

cami, namaz, din iman hiç bir kutsal a saygısı yok, kavak gibi boy atmış sadece vahşi

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Haber YorumlarıJY_VEFA_SUZME_ORS_COC:

Aynısını buna yapmayan adaletiniz batsın

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Haber Yorumlarısamet:

arkadan vurmak erkeğe yakışır mı?

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Haber YorumlarıAKREP KRAL:

sen tam bir dürzisin Allah'ın huzurunda olan birini nasıl yaparsın böyle şimdi istediğin yere park edebilirsin.

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Haber YorumlarıMGk:

Korkak herif adamı en savunmasız anında katletmiş.. İmam sana da bravo utanmasan topuklayıp kaçacaksın

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