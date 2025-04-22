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Kayseri'de Cam Silerken Düşen Kadın Ağır Yaralandı

Kayseri'de Cam Silerken Düşen Kadın Ağır Yaralandı
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 4. kattaki evinin camını silerken dengesini kaybedip düşen 65 yaşındaki kadın ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 4'üncü kattaki evinin camını silerken düşen kadın ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Zümrüt Mahallesi 3863. Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre 4'üncü kattaki evinin camını silen N.K. (65) dengesini kaybederek aşağı düştü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan N.K., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KAYSERİ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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