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Kayseri’de bıçaklı-yumruklu kavga: 2 yaralı

Kayseri’de bıçaklı-yumruklu kavga: 2 yaralı
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Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde 2 kişi arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçaklanarak, 1 kişide darp sonucu yaralandı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 2 kişi arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçaklanarak, 1 kişide darp sonucu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Erenköy Mahallesi millet bahçesinde meydana gelen olayda, H.G. ile B.Ş. arasında henüz bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirine bıçak ve yumrukla saldırdı. Olayda H.G. bıçaklanarak, B.Ş. ise darp sonucu yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri kavgada yaralanan iki şahsı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Ekipler tarafından olay yerinde inceleme yapıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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