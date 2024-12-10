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Kayseri'de Bıçaklı Kavga: Bir Ölü, 9 Gözaltı

Kayseri'de Bıçaklı Kavga: Bir Ölü, 9 Gözaltı
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Kayseri'nin Develi ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. N.U. tarafından bıçaklanan Sefa Ö., hastanede hayatını kaybetti. Polisin N.U. dahil 9 kişiyi gözaltına aldığı bildirildi.

Kayseri'nin Develi ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada bıçaklanan şahıs, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgi ve iddiaya göre; ilçede bulunan Sanayi Sitesi'nde meydana gelen olayda; aralarında husumet bulunan N.U. ile Sefa Ö. arasında arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine N.U. yanındaki bıçak ile Sefa Ö.'ye saldırdı. Talihsiz adam vücuduna aldığı bıçak darbeleri ile ağır yaralanırken, Develi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Sefa Ö., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından çalışma başlatan polis ekiplerinin olayın şüphelisi olduğu iddia edilen N.U. ile birlikte 9 kişiyi gözaltına aldığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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