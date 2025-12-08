Haberler

Kayseri'de 14 yaşındaki kız çocuğu 11. kattan düşerek hayatını kaybetti

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen trajik olayda, 14 yaşındaki Elif Naz D. 11. kattaki evlerinin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi. Küçük kızın ölümü mahallede şok etkisi yaratırken, olay yerine koşan babanın yürek yakan feryadı herkesi gözyaşlarına boğdu.

  • Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 14 yaşındaki Elif Naz D., 11. kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti.
  • Olay, Keykubat Mahallesi Ahmet Gazi Ayhan Bulvarı üzerindeki 11 katlı binanın en üst katında meydana geldi.
  • Olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 11. kattaki evlerinin balkonundan düşen 14 yaşındaki Elif Naz D., hayatını kaybetti. Olay, Keykubat Mahallesi Ahmet Gazi Ayhan Bulvarı üzerindeki 11 katlı binanın en üst katında meydana geldi.

EKİPLER OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Bölgeyi güvenlik çemberine alan polis ekipleri, ilk incelemeleri gerçekleştirirken sağlık ekipleri Elif Naz D.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

CANSIZ BEDENİ MORGA KALDIRILDI

Yapılan incelemenin ardından küçük kızın cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna götürüldü.

BABANIN FERYADI YÜREKLERİ DAĞLADI

Acı haberi alan baba, kızının ismini haykırarak feryat etti. "Allah'ım yarabbim ben öleyim" diye haykıran baba ile ailesinin yaşadığı büyük acı, çevredekilerin yüreğini dağladı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı bildirildi.

title