Kayseri'de Babasını Öldüren Sanık, Hakim Karşısında
Kayseri'nin Talas ilçesinde babasını bıçaklayarak öldüren Ertuğrul R., mahkemede savunmasında, babasının hakaret ettiğini ve bu nedenle bıçakladığını söyledi. Duruşma, eksiklerin giderilmesi için ertelendi.

Kayseri'de babasını bıçaklayarak öldüren sanık hakim karşısına çıktı. Mahkemede savunma yapan katil zanlısı; "Babamın sözlerini ölmüş anneme hakaret olarak gördüğüm için babamı birkaç kez bıçakladım" dedi.

Kayseri'nin Talas ilçesi Yenidoğan Mahallesi Fatih 4 Sokak'ta 8 Mayıs 2025 tarihinde meydana gelen olayda babası Mahmut R.'yi (83) bıçaklayarak öldüren Ertuğrul R. (58) Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Duruşmaya katılan tutuklu sanık Ertuğrul R. savunmasında; ekonomik durumu kötü olduğu için babasından borç almaya gittiğini, babasının kendisine hakaret ettiğini ve tokat attığını, kendisinin "Ben senin oğlun değil miyim?" diye karşılık vermesinin ardından babasının kendisine "Sen benim oğlum değilsin" dediğini ve bu sözleri ölmüş annesine hakaret olarak gördüğü için mutfağa giderek aldığı bıçakla babasını birkaç kez bıçakladığını söyledi. Daha sonra 112'yi aradığını belirten Ertuğrul R., pişman olduğunu söyledi.

"Allah'a havale ettim"

Müşteki olarak duruşmaya katılan Ertuğrul R.'nin kardeşi Hüseyin R. ise ağabeyinin bir gün önce kendisine gelerek babasının sağlık nedeniyle gidemediği hac ibadeti nedeniyle iade edilen 260 bin liranın kendi payına düştüğünü söylediği 50 bin lirasını istediğini, kendisinin de babasının kabul etmeyeceğini söylediğini ifade etti. Bunun üzerine ağabeyinin "Babam ararsa verin misin?" dediğini ve bunun üzerine kendisinin "Adamı huzursuz etme, onu huzursuz edersen beni huzursuz edersin" diyerek karşılık verdiğini, bunun üzerine ağabeyinin "Güzellikle konuşacağım" diyerek ayrıldığını belirtti. Tanık Hüseyin R.; olayın ardından ağabeyinin kendisini arayarak, "Birader ben yapmam gerekeni yaptım, babamı öldürdüm" dediğini söyledi. Mahkeme başkanının sanıktan şikayetçi olup olmadığını sorması üzerine Hüseyin R.; ölenin babası, öldürenin ağabeyi olduğunu belirterek; "Üzüntümüz, öfkemiz birbirine girmiş durumda. Ben Allah'a havale ettim. Şikayetçi değilim" diye konuştu.

Mahkeme; eksiklerin giderilmesi için ileri bir tarihe ertelendi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
