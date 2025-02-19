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Kayseri'de Aranan İki Şahıs Yakalandı

Kayseri'de Aranan İki Şahıs Yakalandı
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Kayseri'de, hakkında kesinleşmiş cezaları bulunan G.K. ve Y.H. polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanarak cezaevine gönderildi.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda kesinleşmiş cezası bulunan aranan şahıslar yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda hakkında kasten yaralama ve suç eşyasının satın alınması suçlarından toplam 22 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.K. (43) ve hakkında kasten yaralama suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.H. (45) saklandıkları adreste yakalandı.

Yakalanan şahıslar, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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