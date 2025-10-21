Haberler

Kayseri'de Alkollü Sürücü Kaldırıma ve Tramvay Durağına Çarpıp Yaralıyla Kaçtı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde ehliyetsiz ve alkollü bir sürücünün sebep olduğu trafik kazasında bir kişi yaralandı. Sürücü, polise 'Beni alın bırakmayın' dedi. Kazada ehliyetsiz ve alkollü olduğu tespit edilen sürücüye ağır ceza kesildi.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde ehliyetsiz ve alkollü sürücü önce kaldırıma daha sonra tramvay durağına çarparken, kazada 1 kişi yaralandı. Trafiğin güvenliğini tehlikeye soktuğu için hakkında işlem başlatılan ve ifadesi alınmak üzere karakola götürülen sürücü polise, "Beni alın bırakmayın" dedi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Cırgalan Mahallesi Sivas Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında; E.C. yönetimindeki 06 MVC 66 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce kaldırıma daha sonra da tramvay durağına çarptı. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan H.T. yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de H.T.'yi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri tarafından yapılan kontrollerde E.C.'nin ehliyetinin bulunmadığı ve 1.46 promil alkollü olduğu tespit edildi. E.C.'ye 'ehliyetsiz araç kullanma' ve 'alkollü araç kullanma' suçlarından 27 bin 946 TL ceza yazılırken, araç sahibine de 18 bin 678 TL idari para cezası uygulandı. Öte yandan; alkol oranı 1 promili geçtiği için 'trafiğin güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan hakkında adli işlem başlatılan ve ifadesi alınmak üzere karakola götürülen E.C., polis ekiplerine "beni alın bırakmayın" dedi. İşlemlerin ardından otomobil çekiciyle kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
