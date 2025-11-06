Haberler

Direksiyon başında uyuyakaldı! Kazadan sonra da devam etti

Direksiyon başında uyuyakaldı! Kazadan sonra da devam etti Haber Videosunu İzle
Direksiyon başında uyuyakaldı! Kazadan sonra da devam etti
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'de alkollü sürücü direksiyon başında uyuyakaldı. Araçla kaldırıma çıktığı halde uyumaya devam eden sürücüyü vatandaşlar tarafından uyandırıldı. 1.74 promil alkollü çıkan sürücüye 9 bin 267 TL idari para cezası yazılarak ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.

  • B.İ. adlı sürücü Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde direksiyon başında uyuyakaldı ve aracı kaldırıma çıktı.
  • B.İ.'nin alkol testinde 1.74 promil alkollü olduğu tespit edildi.
  • B.İ.'ye alkollü araç kullanmaktan 9 bin 267 TL para cezası kesildi ve ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Ertuğrulgazi Mahallesi Erkilet Bulvarı'nda meydana gelen kazada; B.İ. yönetimindeki 38 ALM 385 plakalı otomobille direksiyon başında uykuya dalarak, kaldırıma çıktı. Kaldırıma çıktıktan sonra uyumaya devam eden B.İ.'yi gören vatandaşlar yardım amaçlı sürücünün yanına giderek, uyandırdı.

Direksiyon başında uyuyakaldı! Kazadan sonra da devam etti

PARA CEZASI KESİLDİ, EHLİYETİNE EL KONDU

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, B.İ., sağlık ekiplerinin tedavi talebini reddetti. Polis ekipleri tarafından yapılan kontrollerde B.İ.'nin 1.74 promil alkollü olduğu belirlendi. B.İ'ye 'alkollü araç kullanmak suçundan 9 bin 267 TL idari para cezası yazılarak, ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.

Direksiyon başında uyuyakaldı! Kazadan sonra da devam etti

KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ

Öte yandan B.İ. hakkında alkol oranının 1 promilin üstünde olmasından dolayı adli işlem başlatılırken, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadın WC tabelası gitti, yerine gelen bir hayli ilginç

Kadın WC tabelası gitti, yerine gelen bir hayli ilginç
Manchester City, Borussia Dortmund'u dağıttı! Haaland tarihe geçti

Bu adamı kim durduracak?
'Rüzgar farklı esiyor' diyen AK Partili Şamil Tayyar'ın, Öcalan uyarısı bomba

"Rüzgar farklı esiyor" diyen AK Partili ismin, Öcalan uyarısı bomba
Barışmak için gitti, evlendiğini öğrenince kabusu yaşattı! Yardım çığlıkları mahalleyi inletti

Barışmak için gitti, evlendiğini öğrenince kabusu yaşattı
Kadın WC tabelası gitti, yerine gelen bir hayli ilginç

Kadın WC tabelası gitti, yerine gelen bir hayli ilginç
Alkollü sürücüden polise: Ehliyetimi alma, kemerden ceza yaz

Alkollü sürücüden polislere akıllara ziyan teklif: Ehliyetimi alma...
'Çarpıntı' dizisinde şok ayrılık! Mihriban Er'den isyan etti

'Çarpıntı' dizisinde şok ayrılık! Ünlü oyuncu isyan etti
Bodrum'da susuzluğu protesto etmek amacıyla meydanda duş aldı

En sonunda canına tak etti, herkesin içinde duş aldı
Dişlerini beyazlatmak için yaptığı akılalmaz!

Dişlerini beyazlatmak için yaptığı akılalmaz!
Kocaeli Müftülüğü'nden dikkat çeken '10 Kasım' kararı

O şehrimizde müftülükten dikkat çeken "10 Kasım" kararı!
Ajax-Galatasaray maçına gitmek isteyen İrem Derici'yi sinirden çılgına döndüren olay

Dev heyecana saatler kala aldığı haberle sinirden küplere bindi
Jose Mourinho, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yine kaybetti

Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü maçına çıktı! İşte sonuç
Sosyal medyayı yaktı geçti! Mali'nin eşinden cesur 'havuz keyfi'

Sosyal medyayı yaktı geçti! Mali'nin eşinden cesur 'havuz keyfi'
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.