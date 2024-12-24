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Kayseri'de 80 Yaşındaki Adam İlaç Almak İçin Çıktığı Yolda Hayatını Kaybetti

Kayseri'de 80 Yaşındaki Adam İlaç Almak İçin Çıktığı Yolda Hayatını Kaybetti
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Kayseri'nin Talas ilçesinde 80 yaşındaki Hamza A., eczaneye ilaç almak için evinden çıktığında birden yere düştü ve hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, incelemeler başlatıldı.

Kayseri'nin Talas ilçesinde ilaç almak için evinden çıkan 80 yaşındaki adam, yolda hayatını kaybetti.

Olay, Harman Mahallesi Erhan Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, eczaneye ilaç almaya giden Hamza A. (80) bir anda yere düştü. Yaşlı adamın yerde hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede Hamza A.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis olay yerinde güvenlik önlemi alırken, Hamza A.'nın cenazesi incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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