Kayseri'de 31 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Şahıs Yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, dolandırıcılık suçundan 31 yıl 8 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan İ.O.'yu yakaladı ve cezaevine teslim etti.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 31 yıl 8 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Talas İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik saklandıkları adreslere operasyon düzenlendi. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda; hakkında dolandırıcılık, suçundan 31 yıl 8 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.O. (52) yakalandı. İ.Ö cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ

