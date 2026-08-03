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Kayseri’de 2 farklı suçtan 11 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Kayseri’de 2 farklı suçtan 11 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
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Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 2 farklı suçtan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 2 farklı suçtan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda, hakkında 'silahla yağma' ve 'dolandırıcılık' suçlarından 11 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.E. (35) yakalandı. İşlemleri tamamlanan K.E. cezaevine teslim edildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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