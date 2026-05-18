İntihara kalkışan 16 yaşındaki çocuk 2 saatte ikna edildi

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı İldem Yeşilyurt Mahallesi'nde bulunan bir inşaatın 9. katına çıkan M.D. (16) intihara kalkıştı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de M.D.'nin bulunduğu bölgeye şişme yatak kurdu. Jandarma ekipleri ve olay yerine gelen Melikgazi Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy'un yaklaşık 2 saat süren çalışmaları sonucu ikna edilen M.D., bulunduğu yerden aşağı indirildi. M.D. daha sonra sağlık ekiplerine teslim edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı