Haberler

İntihara kalkışan 16 yaşındaki çocuk 2 saatte ikna edildi

İntihara kalkışan 16 yaşındaki çocuk 2 saatte ikna edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir inşaatın 9. katına çıkarak intihara kalkışan 16 yaşındaki M.D., jandarma ve Kaymakam Sedat Sırrı Arısoy'un 2 saatlik çabasıyla ikna edilerek kurtarıldı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir inşaatın 9. katına çıkarak intihara kalkışan 16 yaşındaki çocuk, jandarma ekipleri ve olay yerine gelen Melikgazi Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy'un 2 saat süren çalışmaları sonucu ikna edildi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı İldem Yeşilyurt Mahallesi'nde bulunan bir inşaatın 9. katına çıkan M.D. (16) intihara kalkıştı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de M.D.'nin bulunduğu bölgeye şişme yatak kurdu. Jandarma ekipleri ve olay yerine gelen Melikgazi Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy'un yaklaşık 2 saat süren çalışmaları sonucu ikna edilen M.D., bulunduğu yerden aşağı indirildi. M.D. daha sonra sağlık ekiplerine teslim edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump: Yarın İran'a yapılacak saldırıyı erteledim

İran'ın en çok zarar verdiği 3 ülke, Trump'ı son anda vazgeçirdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yunanistan, Dimetoka ve Kerpe Adası'ndan patriotları çekme kararı aldı

Burnumuzun dibine yerleştirmiştiler! Yunanistan geri adım attı
Aydın'da samuray kılıcıyla sokağa çıkan genç kız dehşet saçtı

Eline samuray kılıcı alan genç kız sokak ortasında dehşet saçtı
Mersin'deki saldırıda yaralanan restoran çalışanı: Telefon çıkaracağını sanarken birden tabancayı çıkardı

6 kişinin öldüğü saldırıda mucize kurtuluş! Vahşeti anbean anlattı
Halil İbrahim Kalaycıoğlu 'Mezhebimi sordu' dedi, İlyas Salman'dan yanıt geldi

Kalaycıoğlu "Mezhebimi sordu" dedi, Salman'dan yanıt geldi
Maldivler değil, Diyarbakır: Geçen yıl çöl gibiydi, bu yıl turkuaza büründü

Manzara Maldivler'den değil, denize kıyısı olmayan ilimizden
Serdar Adalı'dan sonra bir açıklama da Şenol Güneş'ten: Başkan ne diyorsa o olur

Şenol Güneş'ten kafa karıştıracak "Beşiktaş" açıklaması
Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadesi sonrası Nagehan Alçı sessizliğini bozdu

ROK'un ifadesi sonrası Nagehan Alçı sessizliğini bozdu