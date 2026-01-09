Haberler

Kayseri OSB davasında karar çıkmadı

Kayseri OSB davasında karar çıkmadı
Güncelleme:
Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, eski OSB başkanlarından Tahir Nursaçan'ın da aralarında bulunduğu 16 sanıklı davanın duruşması gerçekleştirildi. Sanıklar yargılanırken, savunma avukatları olayla ilgili yeni gelişmelere dikkat çekti.

Aralarında Kayseri OSB eski başkanlarından Tahir Nursaçan'ın da bulunduğu 16 sanıklı dava Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam etti.

Aralarında Kayseri OSB eski başkanlarından Tahir Nursaçan'ın ve Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nin eski yönetim kurulu üyeleri ve çalışanlarının bulunduğu 16 sanığın 'imar kirliliğine neden olma', 'Görevi kötüye kullanma', 'Zimmet' suçlamasıyla yargılandığı dava Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam etti. Bugünkü duruşmaya sanıklar katılmazken taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada söz alan savunma avukatlarından Kayseri Barosu eski Başkanı Cavit Dursun, Dubai Projesi ile ilgili Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ikinci bir kovuşturmanın yürütüldüğünü belirterek, bu konuda hazırlanacak iddianamenin mahkeme tarafından reddedilmesi gerektiğini ifade etti. Dursun, aynı olayla ilgili yargılanan sanıkların ikinci kez yargılanamayacağını belirterek, mahkemenin bu yürütülen kovuşturmayı beklememesi gerektiğini söyledi.

Mahkeme heyeti eksiklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
500

