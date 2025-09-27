Kayseri'de 11 Yıl 3 Ay Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı

Kayseri'de Güven Timleri yaya devriyesi sırasında 11 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsı yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri Melikgazi ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi Bürüngüz Camii önünde yaya devriye sırada S.G.'yi (43) şüphe üzerine durdurdu. Ekipler tarafından yapılan kontrollerde S.G.'nin 'uyuşturucu uyarıcı madde ticareti yapmak veya sağlamak' suçundan 11 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğunu tespit etti. S.G. ekipler tarafından gözaltına alınarak, karakola götürüldü.

S.G.'nin hakkında adli işlem başlatıldı. - KAYSERİ