Kayseri'de 11 Araçlı Zincirleme Trafik Kazası: 2 Yaralı
Kayseri Melikgazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yoldaki buzlanma nedeniyle 11 araç birbirine girdi. Kazada 2 kişi yaralandı, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kayseri Melikgazi ilçesinde 11 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Gesi Fatih Mahallesi Gesi Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında, yoldaki buzlanmadan dolayı 11 araç birbirine girdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler yolda güvenlik önlemi alırken, yaralı 2 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın ardından yolda tuzlama çalışması yapılırken, kazaya karışan araçlarda çekiciyle kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa