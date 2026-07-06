Esnaf tartışması kanlı bitti: 1 ağır yaralı

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezindeki çarşı mevkiinde B.H. ile R.K. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda B.H. bacağından ve elinden aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı B.H. ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bünyan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı