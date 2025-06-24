Kaynarca'da Samanlıkta Yangın: 200 Balyaya Zarar Verdi
Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde bir samanlık deposunda çıkan yangında 200 saman balyası yanarak kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde bulunan samanlık deposunda yangın çıktı. 200 saman balyasının yanarak kullanılamaz hale geldiği yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın, Kaynarca Müezzinler Mahallesi'nde R.M.'a ait samanların içerisinde bulunan depoda henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın tarlaya da sıçradı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. 200 saman balyasının yanarak kullanılamaz hale geldiği yangına ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa