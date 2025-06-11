Kaymakam Kemal Balaban, Kıyıköy'de Asayiş Uygulamasını Denetledi

Kaymakam Kemal Balaban, Kıyıköy'de Asayiş Uygulamasını Denetledi
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Kırklareli'nin Vize ilçesi Kıyıköy beldesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği asayiş uygulamasında Kaymakam Kemal Balaban, sürücülere trafikte kurallara uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

Kırklareli'nin Vize ilçesi Kıyıköy beldesinde jandarma ekiplerince düzenlenen asayiş uygulamasına katılan Kaymakam Kemal Balaban, sürücüleri kurallara uyması konusunda uyardı.

Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde jandarma ekipleri asayiş denetimi yaptı. Vize Kaymakamı Kemal Balaban da denetim noktasını ziyaret etti.

Balaban, kontrol noktasında durdurulan araç sürücülerine sürücülere hız yapmamaları ve kurallara uygun şekilde yolculuk yapmaları uyarısında bulundu. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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