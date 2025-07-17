Kaymakam Halil Dalak Orman Yangınlarıyla Mücadele İçin Mahalleleri Ziyaret Etti

Kaymakam Halil Dalak Orman Yangınlarıyla Mücadele İçin Mahalleleri Ziyaret Etti
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Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Kaymakam Halil Dalak, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında mahallerde vatandaşlarla bir araya geldi. Yangın ekipleriyle görüşerek gerekli tedbirler hakkında bilgi verdi.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Kaymakam Halil Dalak, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında mahalle ziyaretlerine başladı. Kaymakam Dalak, Kahramanlar, Yeniköy, Güneydamları ve Şeyhdavutlar mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Ziyaretlerde mahalle muhtarları ve yangınla mücadele amacıyla oluşturulan gönüllü yangın ekipleriyle görüşen Kaymakam Dalak, ekipmanları yerinde inceleyerek, yangına müdahalede dikkat edilmesi gereken konular hakkında bilgi verdi.

Aşırı sıcaklara dikkat çeken Kaymakam Halil Dalak, vatandaşlardan orman yangınlarına karşı daha duyarlı olmalarını ve gerekli tedbirleri almalarını istedi.

Sarıgöl Kaymakamlığı, yangınla mücadelede hem kurumlar hem de gönüllülerle iş birliği içerisinde çalışmaya devam edeceklerini bildirdi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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