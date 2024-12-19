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Kayıp Yaşlı Adam Silahla Öldürülmüş Halde Bulundu

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Ankara'da kayıp olarak aranan 57 yaşındaki İbrahim Öztaş, silahla başından vurulmuş halde ölü olarak bulundu. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

Kayıp olarak aranan yaşlı adam silahla öldürülmüş halde bulundu

ANKARA - Ankara'da bir gündür kayıp olarak aranan ve kendisinden haber alınamayan yaşlı adam silahla başından vurulmuş halde ölü olarak bulundu. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

Olay, 18 Aralık günü Altındağ ilçesi Gicik Köyü'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, kendisinden bir gündür haber alınamayan 57 yaşındaki İbrahim Öztaş'ın ailesi jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. Ekipler icra ettikleri arama kurtarma çalışmaları sırasında, mahallede yar alan su deposunun bahçesinde Öztaş'ın cesedi ile karşılaştı. Başından ve çenesinden tabanca ile vurulduğu belirlenen Öztaş'ın cesedi olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kuruma götürüldü. Bahçede bulunan tabancaya ise kriminal incelemeler yapılacağı öğrenildi. Öldürüldüğü ihtimali üzerinde durulan Öztaş'ın cenazesi bugün toprağa verilirken, şüpheli Ercan D. ise jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Öztaş'ın kesin vefat sebebinin Adli Tıp Kurumunca hazırlanacak raporun ardından netleşeceği aktarıldı.

"Telefondaki kişiye geleceğini söyleyerek evden çıkmış"

Olayla ilgili konuşan komşulardan Yunus Öztürk: "Ölen kişinin telefonuna mesaj gelmiş. Telefondaki kişiye geleceğini söyleyerek evden çıkmış. Ertesi güne kadar kendisinden haber alınamayınca babası jandarmaya kayıp ihbarında bulunmuş. Bir süre sonra da kayıp adamın cesedi bulunmuş. Başından vurulmuş. Bir kişiyi de gözaltına almışlar. Ekipler olay yerinde incelemelerde bulunmuş. Cenazeyi de defnetmişler. Ölen kişinin bir husumetini duymamıştım daha önce. Kendi halinde bir insandı" dedi.

Kayıp Yaşlı Adam Silahla Öldürülmüş Halde Bulundu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ NARGÜNER - 3.Sayfa
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