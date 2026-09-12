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Kayıp vatandaş için 177 kişilik ekip sabaha kadar çaba gösterdi

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Eskişehir’in Mihalıççık ilçesinde kaybolan zihinsel engelli bir vatandaş, oluşturulan ve jandarmanın da yer aldığı 177 kişilik bir ekibin yaptığı arama kurtara çalışmaları sonucu sağ olarak bulunarak ailesine teslim edildi.

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde kaybolan zihinsel engelli bir vatandaş, oluşturulan ve jandarmanın da yer aldığı 177 kişilik bir ekibin yaptığı arama kurtara çalışmaları sonucu sağ olarak bulunarak ailesine teslim edildi.

İlçenin Ilıcalar Mahallesi'nde dün gece saat 21.30 sıralarında İlçe Jandarma Komutanlığına yapılan müracaatta, 64 yaşındaki zihinsen engelli Y.Ö.'nün en son aynı gün saat 15.00 sıralarında Ilıcalar Mahallesi içerisinde görüldüğü, bu saatten sonra kendisinden haber alınamadığı ve şahsın kayıp olduğu bildirildi. Kayıp ihbarının alınmasını müteakip Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı'na sağlı Asayiş, Komando, JASAT, Kriminal, Trafik Unsurları, 3 termal drone ve Kütahya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı birimler, iz takip köpeği ile kamu kurum ve kuruşları, sivil toplum kuruluşları ile vatandaşların katıldığı bir arama kurtarma çalışması başlatıldı. 84'ü Jandarma personeli olmak üzere toplam 177 kişinin katılımı ile oluşturulan ekipler sabaha kadar arama kurtarma çalışmalarını sürdürdü. Aranan vatandaş, bugün saat 11.15 sıralarında Mihalıççık ilçesi Ilıcalar mahallesi mülki sınırları içerisinde sağ olarak bulundu. Kayıp şahıs Y.Ö. tedbiren sağlık kontrolünden geçirilerek ailesine teslim edildi.

Konuyla ilgili açıklamada, "Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı halkımızın huzur ve güven içerisinde hayatlarına devam etmeleri amacıyla faaliyetlerine kararlılıkla devam edecektir" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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