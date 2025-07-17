Kayıp Şahıs Gaziantep'te Bulundu

Kayıp Şahıs Gaziantep'te Bulundu
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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinden kaybolan 38 yaşındaki Rişvan Yılmaz, Gaziantep'te bulundu. Kayıp şahsın kafa dinlemek amacıyla ortadan kaybolduğu öğrenildi.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde geçtiğimiz günlerde kayıp olarak aranan şahıs Gaziantep'te bulundu. Bulunan şahsın, kafa dinlemek için ortadan kaybolduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 4 gün önce Gölbaşı ilçesi Cumhuriyet mahallesinde bulunan evinden çıkarak Gaziantep'e gitmek üzere otobüse binen 38 yaşındaki Rişvan Yılmaz, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde araçtan indikten sonra kayıplara karışmıştı.

Yakınlarının durumu fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne başvurmasıyla birlikte polis ve jandarma ekipleri arama çalışmalarına başlatmıştı.

Kaybolmasının 3.gününde arkadaşlarını arayan Yılmaz, Gaziantep'te olduğunu belirtmesi üzerine Yılmaz'ın bulunduğu adrese polis ekipleri gitti. Adresten alınan Yılmaz, daha sonra polis merkezine götürüldü. Yapılan görüşmelerde Rişvan Yılmaz'ın bir süreliğine ortam değiştirerek kafasını dinlemek amacıyla Gaziantep'e geldiği belirtildi. Olayın ardından yakınları derin bir nefes alırken, Yılmaz'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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