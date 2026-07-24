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Adana'da kayıp genç ormanlık alanda ölü bulundu

Adana'da kayıp genç ormanlık alanda ölü bulundu
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Adana’da kayıp olarak aranan genç ormanlık alanda ölü olarak bulundu.

Adana'da kayıp olarak aranan genç ormanlık alanda ölü olarak bulundu. Gencin ölüm sebebi yapılacak otopsiyle belirlenecek.

Olay, Sarıçam ilçesine bağlı Osmangazi Mahallesi'ndeki ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Oğuzhan Kocamanoğlu (27) bir süre önce evden çıkıp bir daha gelmedi. Ailesi bunun üzerine polise kayıp ihbarında bulundu.

Ormanlık alanda yerde hareketsiz yatan birini gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri yerde hareketsiz olarak yatan kişinin Oğuzhan Kocamanoğlu olduğunu belirledi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Kocamanoğlu'nun öldüğü tespit edildi. Kocamanoğlu'nun cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kocamanoğlu'nun ölüm nedeni yapılacak otopsiyle belirleneceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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