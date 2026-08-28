Kayıp olarak aranan şahıs mağarada bulundu

Adıyaman'ın Besni ilçesinde kayıp olarak aranan 31 yaşındaki Halil İbrahim Yıldırım, saklandığı mağarada bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Besni ilçesine bağlı Oyratlı köyünde yaklaşık 3 gündür kayıp olarak aranan Halil İbrahim Yıldırım'a (31) cep telefonu üzerinden ulaşıldı. Ekipler tarafından yapılan ikna çalışmaları sonucunda Yıldırım'ın saklandığı mağaranın yeri belirlendi. Mağarada bulunan Yıldırım'ın genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Şahsın, ifadesinin alınmasının ardından ailesine teslim edileceği belirtildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı