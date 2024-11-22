Kayıp olarak aranan 'Hanımağa' sessizliğini bozdu

Aydın'ın Köşk ilçesinde 50'ye yakın koyunla sırra kadem bastığı için hayvan hırsızları tarafından kaçırıldığı sanılan "Hanımağa" lakaplı Gülsüm Çoban (47) ortaya çıktı. Kayıp olarak arandığına ilişkin çıkan haberlerin ardından jandarma ekiplerine ulaşan Çoban, "Kaçırılmadım, eşimle yaşadığım anlaşmazlıktan dolayı hayvanlarımı alıp kaçtım" dedi.

Yörük kültürünün tanıtılması amacıyla düzenlenen etkinliklerde boy gösteren ve giydiği yöresel kıyafetlerle "Aydın'ın Efe Hanımağası" olarak tanınan Gülsüm Çoban, önceki gün sırra kadem bastı.

"BEN KAYBOLMADIM"

Yeni Asır'da yer alan habere göre Çoban ile birlikte meralarda güttüğü koyun ve keçilerin de ahırda olmadığını fark eden yakınları, haber alamadıkları Gülsüm Çoban için jandarmaya kayıp başvurusu yaptı.

Köşk İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ihbar üzerine çalışma başlatıldı. Hanımağa Gülsüm Çoban, kayıp olarak arandığına ilişkin çıkan haberleri görünce jandarma ekiplerine ulaştı. Jandarmaya verdiği bilgiye göre kimse tarafından kaçırılmadığını ifade eden Çoban, "Ben kaybolmadım. Kimse beni kaçırmadı. Kocamla anlaşamıyorduk. Bu yüzden üzerine kayıtlı bulunan hayvanları kamyona yükleyip kaçtım iyiyim kimse merak etmesin" dedi. Jandarma ekipleri, Çoban'a ulaşılmasının ardından arama çalışmalarını durdurdu.