Kayıp İşitme Engelli Adam 5 Gün Sonra Bulundu

Kayıp İşitme Engelli Adam 5 Gün Sonra Bulundu
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Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde ikamet eden 61 yaşındaki işitme engelli Salih Mühremin Çay, 5 gündür kayıptı. Cide otogarında bulundu ve ailesine teslim edildi.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde ikamet eden ve 5 gündür kayıp olarak aranan 61 yaşındaki işitme engelli şahıs, Cide otogarında bulunarak ailesine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Bozkurt ilçesinde ikamet eden ve kulaklarında işitme kaybı bulunan 61 yaşındaki Salih Mühremin Çay, evinden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Ailesinin ihbarı sonrası kayıp Salih Mühremin Çay'ın bulunması için arama çalışması başlatıldı.

Ekipler tarafından 5 gündür her yerde aranan işitme engelli Salih Mühremin Çay, Cide İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Cide Otogarında bulunarak ailesine teslim edildi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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