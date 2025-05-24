Kayıp İhbarı Cinayeti Ortaya Çıkardı: 43 Gün Sonra Bulundu

Kayıp İhbarı Cinayeti Ortaya Çıkardı: 43 Gün Sonra Bulundu
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Zonguldak'ta kaybolan 26 yaşındaki Dinçer Arslan'ın cesedi, ailesinin kayıp ihbarı sonrası 43 gün sonra gömülü halde bulundu. Olayla ilgili 3 kişi tutuklandı.

Ailesinin kayıp ihbarı cinayeti ortaya çıkardı

Öldürülüp gömülen gencin cesedi 43 gün sonra toprak altından çıkartıldı

Cinayet şüphelisi 3 kişi tutuklandı

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde ailesinin kayıp ihbarı verdiği 26 yaşındaki Dinçer Arslan'ın cesedi ekiplerin titiz çalışması sonucu arazide gömülü halde bulundu. Arslan'ın cesedinin 43 gün önce gömüldüğü tespit edilirken karı koca çiftin de aralarında bulunduğu üç şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İddiaya göre olay 26 yaşındaki Dinçer Arslan;Gülüç'teki evinde arkadaşı H.B. ve yanında gelen İ.Ç. ile birlikte alkol almaya başladı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle taraflar arasında tartışma çıktı. Sözlü başlayan tartışma kısa sürede fiziksel kavgaya dönüştü. H.B. ve İ.Ç., Dinçer Arslan'ı darp etti. Aldığı darbeler sonucu fenalaşan Dinçer Arslan olay yerinde hayatını kaybetti.

Cansız bedeni evde bırakan şüpheliler, birkaç gün sonra Aktaş Tepesi'nde bulunan boş bir araziye gömerek izlerini kaybettirmeye çalıştı.

"Bolu'ya çalışmaya gidiyorum" diye paylaşımı dikkat çekti

Aradan geçen 43 gün boyunca Dinçer Arslan'dan haber alamayan ailesi, en son bayramda görüştükleri genç için jandarma karakoluna kayıp başvurusunda bulundu. Arslan'a ait cep telefonundan "Bolu'ya çalışmaya gidiyorum" paylaşımını gören yakınları aradan geçen zaman zarfında bir iletişim de kuramadı. Bahse konu paylaşımın cinayet zanlıları tarafından yapıldığı öne sürüldü. İhbar üzerine Karadeniz Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş ekipleri geniş çaplı bir araştırma başlattı. Şehrin çeşitli noktalarındaki KGYS kameraları ve telefon sinyallerini incelemeye alan ekipler, olay günü Dinçer Arslan'ın evinde olduğu tespit edilen H.B. ile eşi A.B. ve S.Ç.'yi gözaltına aldı.

İşlemleri tamamlanan zanlılar, nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Üç zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen Dinçer Arslan'ın cenazesi ise köyünde toprağa verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ZEYNEP KOÇ - 3.Sayfa
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