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Kayıp Engelli Kardeş İçin 50 Bin TL Ödül

Kayıp Engelli Kardeş İçin 50 Bin TL Ödül
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Manisa'nın Alaşehir ilçesinden 38 gün önce kaybolan zihinsel engelli Hasan Vural'ın, 10 gün önce İzmir Basmane'de görüldüğü bildirildi. Kardeşi Mustafa Vural, yerini bilenlere 50 bin TL ödül vereceğini açıkladı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki evinden 38 gün önce ayrılan ve kendisine ulaşılamayan 61 yaşındaki engelli Hasan Vural'ın 10 gün önce İzmir Basmane'de görüldüğü haberi üzerine, ağabeyi Mustafa Vural kardeşinin yerini söyleyen veya bulana 50 bin TL ödül vereceğini açıkladı.

Olay, 1 Ocak 2025 günü saat 15.30'da Hasan Vural'ın Manisa'nın Alaşehir ilçesi Esentepe Mahallesi Koşturoğlu Sokak No: 7'deki evinden ayrılmasıyla başladı. Yüzde 80 zihinsel engelli raporu bulunan Hasan Vural, abisi Mustafa Vural ile birlikte yaşıyordu. Aynı gün gece saat 03.00 sıralarında Salihli ilçesi Tren Garı güvenlik kameralarında görülen Vural'dan bir daha haber alınamadı. Abi Mustafa Vural, kardeşinin fotoğraflarını alarak İzmir, Manisa, Salihli, Alaşehir gibi yerlerde arama çalışmalarına başladı.

Mustafa Vural, kardeşinin 10 gün önce İzmir Basmane'de görüldüğü bilgisini alınca umutlarının yeniden yeşerdiğini belirterek, "İzmir'de ararken bir vatandaş fotoğrafa bakarak, 'sen bunu arama, bu senden akıllı, ben onu 10 gün önce buralarda gördüm' dedi. Kimsesizlerin yemek yediği yere gittim. Basmane'de Polis Karakoluna kayıp başvurusunda bulundum, görenlerden yardım istiyoruz. İhbar edenlere 50 bin TL ödül vereceğiz" şeklinde konuştu.

Abla Emine Okyay ise kardeşinin engelli olması nedeniyle kendi ihtiyaçlarını karşılayamadığını belirterek,

Günlerdir engelli kardeşlerini Vural ailesi, Hasan Vural'ı görenlerin veya yerini bilenlerin durumu polise bildirmesini beklediklerini söyledi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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