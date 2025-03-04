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İstanbul'un göbeğinde sır olay! Kayıp mimar Ece Gürel'in son fotoğrafı

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Kağıthane Gültepe'de 2 gün önce kaybolan ve kendisinden haber alınamayan peyzaj mimarı Ece Gürel'i arama çalışmaları Belgrad Ormanı'nda devam ediyor. Son olarak gölet kenarından fotoğraf Ece Gürel'in iş yerinde sorunlar yaşadığı ifade edildi. Arama çalışmalarına katılan eşi Sezer Güler, "İş yerinde bazı sorunlar yaşamıştı. 'İstifa edeceğim' dedi. Hava almaya gidecekti" şeklinde konuştu.

İstanbul Kağıthane Gültepe Mahallesi'nde ikamet eden 35 yaşındaki Ece Gürel'in kaybolması üzerine yakınları 1 Mart günü polise başvuruda bulundu. İhbar üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

BELGRAD ORMANINDA ARANIYOR

Yapılan çalışmada Gürel'in telefonunun dün saat 18.00'a kadar açık olduğu ve cevap vermediği, sinyalin en son Sarıyer'de bulunan Belgrad Ormanı'ndan geldiği tespit edildi. Bunun üzerine AFAD, jandarma, Arama Kurtarma ve Acil Yardım Derneği (SAR), Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ve çevre ilçelerin arama kurtarma ekipleri Belgrad Ormanı Neşetsuyu Tabiat Parkı bölgesinde arama çalışması başlattı. Ekiplerin kayıp kadını arama çalışmaları akşam saatlerinden beri devam ediyor.

İstanbul'un göbeğinde sır olay! Kayıp mimarın son fotoğrafı

"SON FOTOĞRAFI GÖLET KENARINDAN"

Arama çalışmaları devam ederken bölgede ekiplere yardımcı olmaya çalışan Ece Güler'in eşi Sezer Güler açıklamalarda bulundu.Güler, "11.30 gibi evden çıktı, 14.00 gibi ailesi aradı, ulaşamadığını söyledi. 15.00 gibi ben aradım, telefon çalışıyor ama cevap vermiyordu. 18.00'e kadar telefonu açılmıyordu, sonradan tamamen kapandı. Annesi, 'Hacıosman'da bulunan Kent Ormanı'na hava almaya gidecekti' dedi. Biz de bunu üzerine oraya yoğunlaştık, ben oraya gittim. Dağ yollarına çok girmez, patika yollarında yürüyüş yapar. Ben girdiğim zaman bile beni uyarırdı. En son ileride bir gölet var, oradan fotoğraf atmış sosyal medyaya. Şimdi ekipler arama yapıyor. Eşimin giysilerini getirdim, arama kurtarma köpekleriyle arama devam ediyor. Son kar yağdığı zaman iş yeri ile ilgili bir sıkıntısı vardı. İzin almıştı, işe gitmediği gün bir tartışma olmuş, 'Ben de istifa ederim' demiş. Ben de öğüt verir gibi kendisiyle konuşmuştum." diye konuştu.

İstanbul'un göbeğinde sır olay! Kayıp mimarın son fotoğrafıEce Gürel

BABASI DA KONUŞTU

Ece Gürel'in babası Muharrem Koçoğlu ise, "Aramalar devam ediyor. Biz en son dün görüşmüştük. Belgrad ormanına yürümeye geleceğim demişti. Ve o saatten sonra da bir daha haber alamadık. Şu anda da arama devam ediyor" dedi.

MİMAR OLARAK ÇALIŞIYOR

35 yaşındaki peyzaj mimarını arama çalışmaları devam ederken ailenin umut dolu bekleyişi devam ediyor. Ekipler nöbetleşerek Güler'in telefonunun son kez sinyal verdiği alanda arama çalışmaları yapıyor.

İstanbul'un göbeğinde sır olay! Kayıp mimar Ece Gürel'in son fotoğrafı

İstanbul'un göbeğinde sır olay! Kayıp mimar Ece Gürel'in son fotoğrafı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENİS DERDİMENTOĞLU - 3.Sayfa
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