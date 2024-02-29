Kayıp çocuk için arama çalışmaları devam ediyor

Kayıp çocuk için arama çalışmaları devam ediyor

KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Tunçbilek beldesinde bugün öğleden sonra kaybolan 6-7 yaşlarındaki çocuk için Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı arama çalışmaları başlattı.

Tunçbilek Beldesinde kayıp ihbarında bulunulan Mehmet Derin için boğulmuş olabileceği şüphesi ile Adranos Çayı kenarı, su altında ve havadan drone ile arama çalışmaları başlatıldı.

Olay yerine kokuya duyarlı arama köpekleri de getirildi.

Öğleden sonra Tunçbilek Azerbaycan parkı içerisinde çocuk parkında oynayan Mehmet Derin'in kaybolması ile arama çalışmaları başlatıldı.

Anne ve babası ile belde sakinleri çocuğun sağ olarak bulunması için dere kenarında bekliyorlar.