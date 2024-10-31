Kayıp 11 Yaşındaki Ayşe Güler Aydın'da Bulundu

Muğla'nın Milas ilçesinde kendisinden haber alınamayan 11 yaşındaki Ayşe Güler'den sevindirici haber gelirken, Güler Aydın'da bulundu.

Edinilen bilgiye göre, 11 yaşındaki Ayşe Güler uzun süre eve dönmeyince ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildiri. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri yönlendirildi. Ekipler, küçük kızı bulmak için geniş çaplı arama çalışması başlattı. Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Güler her yerde aranırken sevindirici haber geldi. Arama çalışmaları sonucu, küçük kızın Aydın'da babaannesinin yanında olduğu bilgisine ulaşıldı. - MUĞLA