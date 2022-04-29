Gözü dönen damat, evi kan gölüne çevirdi! Kayınpederini öldürüp, eşiyle birlikte 4 kişiyi de yaraladı

Eskişehir'de minibüs şoförü Mehmet Ali Kızıl, boşanma aşamasındaki eşi Müberra Kızıl'ın babası Necmettin Dindaş'a ait Tepebaşı ilçesi Çamlıca Mahallesi'ndeki evine gitti.

5 KİŞİYİ BIÇAKLADI, KENDİSİ DE YARALANDI

Evde çıkan kavgada Mehmet Ali Kızıl, kayınpederi Necmettin Dindaş (79), eşi Müberra Kızıl, kayınbiraderi Hayrettin Dindaş ile yakınları Rahime ve Hatice Dindaş'ı bıçakladı. Çıkan arbedede Mehmet Ali Kızıl da bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

KAYINPEDERİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Sağlık ekipleri, Necmettin Dindaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralılar, ambulanslarla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

DURUMU AĞIR

Tedaviye alınan yaralılardan Mehmet Ali Kızıl'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.