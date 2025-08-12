Kaybolan Şahıs Ormanlık Alanda Ölü Bulundu

Kaybolan Şahıs Ormanlık Alanda Ölü Bulundu
Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde kaybolan Hayrettin Ersoy'un cansız bedeni, Yozgat'ın Yerköy ilçesi yakınlarındaki ormanlık alanda bulundu. Ersoy, 9 Ağustos'tan beri aranıyordu.

KIRŞEHİR (İHA) – Yozgat'ın Yerköy ilçesi ile Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesi arasında günlerdir aranan kayıp şahıs, ormanlık alanda ölü bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde yaşayan Hayrettin Ersoy'dan, 9 Ağustos tarihinden itibaren haber alınamadı. Yakınlarının ihbarı üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, Ersoy'un en son cep telefonu sinyalinin Yozgat'ın Yerköy ilçesi sınırlarında tespit edilmesi üzerine, iki ilçe jandarma komutanlığı koordineli şekilde arama çalışması başlattı.

Yapılan yoğun arama çalışmalarına rağmen günlerce bulunamayan Ersoy'un cansız bedeni, ormanlık alanda ekipler tarafından bulundu. Olay yerine gelen savcının incelemelerinin ardından Ersoy'un cenazesi otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
