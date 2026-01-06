Evladı gibi gördüğü köpeği çalındı, saatler sonra polis ekiplerince bulundu

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde evinin bahçesinden çalınan 56 yaşındaki kadının evladı gibi gördüğü köpeği, saatler sonra polis ekiplerince bulundu. Köpeğine kavuşma sevincini anlatan kadın, "Ha çocuğumuz ha Merkür bir şey fark etmiyor" dedi.

4 Ocak gecesi meydana gelen olayda 56 yaşındaki Nildan Kavrak, evinin bahçesinde çocuğu gibi baktığı 'Merkür' isimli köpeğini sabah saatlerinde yuvasında göremeyince güvenlik kameralarını izledi. Köpeğinin gece saatlerinde iki şahıs tarafından çalındığını gören Kavrak, durumu polis ekiplerine bildirdi. Harekete geçen ekipler, şahısları ve köpeği saatler sonra buldu. Kavrak, emniyete giderek çocuğu gibi gördüğü köpeğini teslim aldı. 56 yaşındaki Kavrak, yaşadığı mağduriyeti ve köpeğine kavuşma sevincini anlattı.

"Ben olayı fark etmedim mahalleyi aradım, bulamadım"

Gece saatlerinde evinin üst katında vakit geçirdiği esnada oğlunun eve gelip 'Köpek kaçmış' demesiyle yaşadığı üzüntülü anları aktaran Kavrak, "Olay dün akşam saat 22.24 civarında gerçekleşti. Ben olayı fark etmedim başta. Oğlum eve geç vakitte geldi ve 'Anne bahçe kapısı açık, köpek kaçmış' dedi. Biz de bahçeyi temizledikten sonra açık bıraktığımızı zannetmiştik. Beklemeye başladık. Mahalleyi aradım, bulamadım. Gelir dedim" dedi.

"Olaydan 2-3 gün önce, şahıslar bahçenin kapısında durdu"

Mahallenin sokaklarında köpeğini aradığını aktaran Kavrak, "Alt kata indim ve kamera kayıtlarına baktım. Kayıtlarda iki kişinin gelip kapımızı açıp köpeği aldığını gördüm. 112 Acil Çağrı Merkezini aradım, emniyete bağladı. Emniyette bana 'hemen gönderiyorum ekipleri' dedi. Ben olayı sosyal medya üzerinden yayınlamıştım. Kızım görmüş, hemen işi bırakıp geldi. Ekiplerle birlikte kamera kayıtlarına baktık. Olaydan 2-3 gün önce, şahıslar bahçenin kapısında durdu. Köpeğimizin çok tatlı olduğunu ve sevmek istediklerini söylediler. Ben de şahısları tesadüfen gördüm. Sonrasında kamera kayıtlarına baktığımda köpeğimi çalan şahıslarla aynı kişiler olduklarını anladım. Onlar daha önceden bunun planını yapmışlar. Tanıdığımız şahıslarda değiller, çok rahat davranıyorlar. Bir pişkinlik bir özgüven var" diye konuştu.

"Emniyet güçleri bir gün içerisinde köpeğimizi buldular"

Köpeğinin bulunduğu haberini alan Nildan Kavrak, "Köpeğimiz bulundu, gittik aldık geldik. Çok mutlu olduk. Gittik kızımızı aldık. Sağlığı yerinde, herhangi bir şeyi yok. Sadece biraz kirli. Ha çocuğumuz ha Merkür bir şey fark etmiyor. Sağ olsun emniyet güçleri hemen bir gün içerisinde köpeğimizi buldular. Zaten sevincinden de belli. Normalde sevinçli bir hayvan, şu an daha çok sevinçli. Şikayetimiz devam ediyor, şikayetçiyiz. Hak ettikleri cezayı alsınlar. Sonuna kadar şikayetimizi geri çekmeyeceğiz. Bu tür durumlarda vatandaşlar emniyete şikayette bulunsun. Şikayetini de geri çekmesin, korkmasınlar" şeklinde konuştu. - SAKARYA