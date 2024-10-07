Kaybolan Alzheimer Hastası 10 Gün Sonra Ölü Bulundu

DENİZLİ(İHA) – Denizli'nin Çivril ilçesinden kaybolan 79 yaşındaki Alzheimer hastası şahıs, 10 gün sonra Uşak'ın Sivaslı ilçesinde ölü olarak bulundu.

Denizli'nin Çivril ilçesinde Akdağ Mahallesi'nde ikamet eden 79 yaşındaki Alzheimer hastası Himmet Koçyiğit, 27 Eylül 2024 Cuma günü hastaneye gitmek üzere evinden ayrıldı. Evine geri dönmeyen yaşlı adam için yakınları tarafından kayıp başvurusu yapıldı. En son Çivril Devlet Hastanesi civarında görülen Himmet Koçyiğit'in bulunması için geniş çaplı araştırma başlatıldı. Fotoğrafları paylaşılan yaşlı adam için 2 Ekim 2024 Salı günü arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. AFAD ve jandarma ekiplerinin yanı sıra gönüllü kuruluşların da katılımıyla bölgede yürütülen arama kurtarma çalışmalarının 7'inci gününde Koçyiğit'e ait olduğu tespit edilen cekete ulaşılmasının ardından yaşlı adamın bulunması için Çivril ile Uşak'ın Karahallı ilçesi arasında kalan geniş bir bölgede çalışmalar yürütüldü.

10 gündür her yerde aranan Himmet Koçyiğit'ten bu akşam saatlerinde acı haber geldi. Uşak'a bağlı Sivaslı ilçesinde yaşayan bir vatandaş, ağaçlık alanda bir erkek cesediyle karşılaştı. Durumun ihbar edilmesi üzerine bölgeye gelen ekipler, cesedin Çivril'den kaybolan Koçyiğit'e ait olduğunu belirledi. En son görüldüğü noktadan yaklaşık 25 kilometre ileride ölü olarak bulunan yaşlı adamın cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı. - DENİZLİ