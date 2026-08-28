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Hatay'da Dağda Uyuyakalan Şahıs AFAD Ekiplerince Kurtarıldı

Hatay'da Dağda Uyuyakalan Şahıs AFAD Ekiplerince Kurtarıldı
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Hatay'ın Antakya ilçesindeki Habib-i Neccar Dağı'na çıkan bir kişi, kayanın üzerinde uyuyakalması sonucu gece saatlerinde yönünü kaybetti. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD ekipleri, mahsur kalan vatandaşı güvenli bir şekilde kurtardı. Kurtarılan şahsın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Hatay'da dağlık alana çıkan ve kayanın üzerinde gece saatlerine kadar uyuyakalarak yönünü kaybeden şahıs, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Olay, gece saatlerinde Antakya ilçesi Habib-i Neccar Dağı'nda yaşandı. Gündüz saatlerinde dağlık alana çıkan ve kayanın üzerinde uyuyakalan şahıs, uyandığında havanın karardığını ve yönünü kaybettiğini fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, 1 araç ve 4 personel yönlendirdi. Bölgeye ulaşan ekipler, dağda mahsur kalan vatandaşı güvenli şekilde kurtardı. Kurtarılan şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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