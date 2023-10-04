Kaya: "Terör saldırıları bu toplumu bölemez"

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kırşehir Şube Başkanı Bahattin Kaya, Ankara'da meydana gelen terör saldırısına tepki göstererek, "Bu saldırılar Türk milletinde yara açmaya ve yıldırmaya yönelik şiddet eylemleridir. Herkes bilmelidir ki İçişleri Bakanlığına düzenlenen saldırı Türkiye'de milletimizin dayanışmasını, geçmişte olduğu gibi şimdi de değiştirmeyecektir" dedi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kırşehir Şube Başkanı Bahattin Kaya, Ankara'daki terör saldırısına tepki göstererek, "Hayatımın büyük bir bölümünü terörle mücadeleye adayan bir yurttaş olarak Ankara'da İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü girişinde meydana gelen hain terör saldırısını, Kırşehir şehit aileleri, gaziler olarak nefretle kınıyoruz. Bu saldırılar Türk milletinde yara açmaya ve yıldırmaya yönelik şiddet eylemleridir. Bu topraklarda teröre karşı verilen mücadele, Türk'ü, Kürt'ü, Laz'ı, Çerkez'i ve bütün etnik gruplarıyla ortak verilmiş ve verilmekte olan bir mücadeledir. Herkes bilmelidir ki İçişleri Bakanlığına düzenlenen saldırı Türkiye'deki milletimizin dayanışmasını, geçmişte olduğu gibi şimdi de değiştirmeyecektir. Şayet Türk devletinin ihtiyacı varsa elini, kolunu, bacağını, terörle mücadelede kaybetmiş bir gazi, evladını gencecik yaşta vatan için mukaddesat için toprağa vermiş bir şehit annesi yediden yetmişe toplumun her kesimi, terörle mücadelede Çanakkale ruhuyla hazırdır" dedi.

Kaya, "Son günlerde devletimizin ve milletimizin güvenlik, emniyet ve asayişinden bir numaralı sorumlu olan kurumumuz İçişleri Bakanlığımızın, milletimizin huzur ve dirliğini bozmaya yönelik her türlü illegal oluşumlara yönelik başlatmış olduğu operasyonlarda mücadele veren genel kolluk kuvvetlerimize ve tüm güvenlik güçlerimize başarılar dileriz" diyerek sözlerini tamamladı. - KIRŞEHİR