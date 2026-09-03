Manavgat'ta 3 Araçlı Zincirleme Kaza Kamerada

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen 3 araçlı zincirleme kazada şans eseri yaralanan olmadı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza; Manavgat ilçesi Eski Hisar Mahallesi 9528 sokakta meydana geldi. Hisar Mezarlığı istikametine gitmekte olan otomobil, kavşak sisteminden Herdford Caddesi istikametine dönerken yolda duraklayan otomobile ve kavşakta bekleyen hafif ticari araca çarptı. Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazanın ardından olay yerine 112 sağlık ve trafik ekibi sevk edilirken, kazada yaralanan araç sürücüsü ambulansta sağlık ekibinin yaptığı müdahalenin ardından hastaneye gitmek istemediğini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı