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14 yaşındaki çocuk hamile kadını vurdu, karnındaki bebeği öldü

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Tekirdağ'da henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı kadının 14 yaşındaki akrabası tarafından silahla vurulan 9 aylık hamile kadın ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan kadının karnındaki bebeğinin öldüğü tespit edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine bağlı Hıdırağa Mahallesi'nde H.D. (29) ve D.B. (25) isimli kadınlar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma esnasında D.B, yanında taşıdığı tabancayla havaya ateş açtı. Bu sırada D.B'nin akrabası olan S.D. (14) de olaya karıştı.

KADIN AĞIR YARALI, KARNINDAKİ BEBEĞİ ÖLDÜ

S.D., D.B.'nin elinden aldığı tabancayla H.D'yi vurdu. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 9 aylık hamile H.D.'nin karnındaki bebeğin öldüğü belirlendi. Ağır yaralanan H.D'nin tedavisi sürürken, D.B. ile S.D. gözaltına alındı.

TUTUKLANDILAR

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikte tutuklandı.

14 yaşındaki çocuk hamile kadını vurdu, karnındaki bebeği öldü
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa
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