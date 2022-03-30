Kavgada içinde 7 bin lira olan montu çalındı

KAĞITHANE, İSTANBUL (DHA) - Edinilen bilgiye göre, yolda yürüyen bir grubun yanına minibüs yanaştı. Minibüsten inenler ile yolda yürüyenler kavga etmeye başladı. Yaşanan kavgada yoldaki grup üyeleri kaçarak uzaklaştı. Olayda montu ve içindeki 7 bin lirası çalınan kişi, polise giderek şikayetçi oldu. Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri olay yerindeki güvenlik kamera görüntüleri incelemeye aldı.

YABANCI UYRUKLU 2 ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI

Yapılan incelemede kavgaya karışanların Mohamad Ghaith A. ile İsa A. olduğu tespit edildi. İki kişi adreslerinde gözaltına alındı. Yabancı uyruklu iki kişi emniyetteki işlemlerinin ardından "kasten yaralama" ve "açıktan hırsızlık" suçlarından adliyeye sevk edildi. İki şüpheli serbest kaldı.

KAVGA KAMERADA

Yabancı uyruklu kişiler arasında yaşanan kavga güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, bir grup sokakta yürüdüğü sırada arabayla gelen kişiler arasında kavga çıkıyor. Bir süre kavga eden kişiler daha sonra olay yerinden uzaklaşıyor.

Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa