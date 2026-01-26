Haberler

Baba ve üvey oğlunun kavgası ölümle bitti

Aydın'ın Efeler ilçesinde baba ve üvey oğlu arasında çıkan kavga sırasında baba kalp krizi geçirerek hastanede yaşamını yitirdi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde baba ve üvey oğlunun kavgası sokağa taşarken, kalp krizi geçiren baba kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Zafer Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nurettin Aslıhan (58) ve üvey oğlu S.K. (32) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle evde tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşerek sokağa taştı. Üvey oğlu ile sokakta kavga etmeye devam eden baba N.A. bir anda fenalaşarak yere yığıldı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri N.A.'ya ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede kalp krizi geçirdiği tespit edilen ve tedavi altına alınan N.A. doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Öte yandan üvey evlat S.K. ise polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
