Kavak'ta 'Tedbir Elimde, Hayatım Güvende' Projesi Başlatıldı

Samsun'un Kavak ilçesinde kaymakamlık öncülüğünde hayata geçirilen 'Tedbir elimde, hayatım güvende' projesi kapsamında, vatandaşların can güvenliğini koruma amacıyla ilçede farkındalık çalışması başlatıldı.

Özellikle yaz aylarında artış gösteren suda boğulma vakalarına dikkat çekmek amacıyla ilçe merkezi, umuma açık iş yerleri, taksi durakları, bankalar ve halkın yoğun olarak bulunduğu alanlarda bilgilendirici faaliyetler gerçekleştirildi. Proje kapsamında hazırlanan ve üzerinde "Dikkat: Can Güvenliği - Tehlike Anında Yapılması Gerekenler" ibaresi bulunan broşürler vatandaşlara dağıtılırken, çeşitli bilgilendirici afişler de halkın görebileceği noktalara asıldı. Bu sayede hem vatandaşların bilgilenmesi sağlandı, hem de olması muhtemel tehlike anlarında doğru müdahale yöntemleri konusunda farkındalık oluşturuldu.

Yetkililer, özellikle serinlemek amacıyla gölet, sulama kanalı, dere ve benzeri kontrolsüz alanlara girmenin büyük tehlike oluşturduğuna dikkat çekerek, vatandaşların daha dikkatli hareket etmelerini ve güvenlik kurallarına uymalarını istedi. Kavak'ta uygulanan projenin, diğer ilçelere de model olabileceği ifade edilirken, çalışmaların yıl boyunca sürdürüleceği belirtildi. - SAMSUN