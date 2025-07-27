Kavak'ta 'Tedbir Elimde, Hayatım Güvende' Projesi Başlatıldı

Kavak'ta 'Tedbir Elimde, Hayatım Güvende' Projesi Başlatıldı
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Samsun'un Kavak ilçesinde kaymakamlık öncülüğünde başlatılan proje ile vatandaşların can güvenliğini korumak amacıyla farkındalık çalışmaları yapıldı. Boğulma vakalarına dikkat çekmek için bilgilendirici broşürler ve afişler dağıtıldı.

Samsun'un Kavak ilçesinde kaymakamlık öncülüğünde hayata geçirilen 'Tedbir elimde, hayatım güvende' projesi kapsamında, vatandaşların can güvenliğini koruma amacıyla ilçede farkındalık çalışması başlatıldı.

Özellikle yaz aylarında artış gösteren suda boğulma vakalarına dikkat çekmek amacıyla ilçe merkezi, umuma açık iş yerleri, taksi durakları, bankalar ve halkın yoğun olarak bulunduğu alanlarda bilgilendirici faaliyetler gerçekleştirildi. Proje kapsamında hazırlanan ve üzerinde "Dikkat: Can Güvenliği - Tehlike Anında Yapılması Gerekenler" ibaresi bulunan broşürler vatandaşlara dağıtılırken, çeşitli bilgilendirici afişler de halkın görebileceği noktalara asıldı. Bu sayede hem vatandaşların bilgilenmesi sağlandı, hem de olması muhtemel tehlike anlarında doğru müdahale yöntemleri konusunda farkındalık oluşturuldu.

Yetkililer, özellikle serinlemek amacıyla gölet, sulama kanalı, dere ve benzeri kontrolsüz alanlara girmenin büyük tehlike oluşturduğuna dikkat çekerek, vatandaşların daha dikkatli hareket etmelerini ve güvenlik kurallarına uymalarını istedi. Kavak'ta uygulanan projenin, diğer ilçelere de model olabileceği ifade edilirken, çalışmaların yıl boyunca sürdürüleceği belirtildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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